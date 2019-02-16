Номенклатура в 1С 8.3 УТ 11 + обмен с сайтом БУС 18 + 1С трекер Б24

1С-программированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть: 

- 1С 8.3 УТ 11.5

- прайс-лист в XLS (на 40 тыс товаров с ~50 колонками свойств + 2 уровнями разделов, указаны так же в колонках)

- сайт на Битрикс УС 18.1.5

- Битрикс24 облако, тариф подключим какой требуется

Требуется:

1. Создать в 1С номенклатуру со свойствами как в прайс-листе.

2. Загрузить в 1С номенклатуру из прайс-листа.

3. Настроить обмен товаров с сайтом.

4. Настроить стандартный обмен данными (товары, счета, контрагенты) между 1С и Битрикс24 (облако).

 

Продолжить

БитриксСайт на Битрикс
5 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад