Внешняя обработка 1С:УТ для Украины 3.1

1С-программированиеЗакрыт6 заявок173 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать внешнюю обработку к 1С:Управление торговлей для Украины 3.1.

Обработка должна выводить в таблицу данные по номенклатуре для выгрузки на сайт: наименование, характеристики, цену, скидки, наличие. Также должна формировать еще одну таблицу по группам номенклатуры.

Также нужна консультация по механизму установки цен номенклатуры.

5 лет назад
PlatokInUa
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад