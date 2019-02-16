Внешняя обработка 1С:УТ для Украины 3.1

Необходима настройка прайсчекера Scantech ID Shuttle SG-15для работы с 1С.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать внешнюю обработку к 1С:Управление торговлей для Украины 3.1.
Обработка должна выводить в таблицу данные по номенклатуре для выгрузки на сайт: наименование, характеристики, цену, скидки, наличие. Также должна формировать еще одну таблицу по группам номенклатуры.
Также нужна консультация по механизму установки цен номенклатуры.
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