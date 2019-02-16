Разработка клиентского модуля импорта данных в 1С

$150
1С-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Необходимо в соответствии с ТЗ (см.вложение) разработать клиентский модуль информационного обмена между 1С:Предприятие и самописным АПК. 

Целью создания данного модуля является автоматизация процесса выставления счёта, акта выполненных работ и счёта-фактуры для юридических лиц – собственников помещений в многоквартирных домах. 

Способ релизации: 

Взаимодействие между АПК и 1С: Предприятие должно осуществляться через файл экспорта-импорта. 

Формат данных  zip-архив, содержащий json-файлы в кодировке UTF-8. 

Все необходимые сопутствующие настройки импорта документов в 1С: Предприятие должны выполняться пользователем самостоятельно в среде 1С: Предприятие версии не ниже 8.3 (локальная и сетевая версии). 

Срок реализации: 1 неделя 

5 лет назад
fokinrostislav
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад