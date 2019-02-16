Разработка клиентского модуля импорта данных в 1С

Необходимо в соответствии с ТЗ (см.вложение) разработать клиентский модуль информационного обмена между 1С:Предприятие и самописным АПК.

Целью создания данного модуля является автоматизация процесса выставления счёта, акта выполненных работ и счёта-фактуры для юридических лиц – собственников помещений в многоквартирных домах.

Способ релизации:

Взаимодействие между АПК и 1С: Предприятие должно осуществляться через файл экспорта-импорта.

Формат данных zip-архив, содержащий json-файлы в кодировке UTF-8.

Все необходимые сопутствующие настройки импорта документов в 1С: Предприятие должны выполняться пользователем самостоятельно в среде 1С: Предприятие версии не ниже 8.3 (локальная и сетевая версии).

Срок реализации: 1 неделя