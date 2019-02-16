Необходимо исправить ошибки в обмене 1с УТП Розница

нужно обновить сайт компании сделать личный кабинет сделать СПО (сейчас на 1С 7.0) интегрировать сайт с СПО (отслеживание движение грузов плюс калькулятор тарифов) в СПО прием груза на склад распределение на курьеров отчет о доставке и возвратах отчет по кассе отправка груза в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Был настроен в свое время РИБ и у розницы в интерфейсе РМК есть кнопка "выполнить обмен" и по этой кнопке выгружался файл для обмена с
УТП. В двух точках теперь при нажатии этой кнопки выполняется обмен с
РИБ. Как исправить назад на УТП не знаю. Коллега в отпуске - не выходит
на связь (Зараза!)
2. 3ей точке не фиксируется что утп приняла обмен и каждый раз когда точка выгружает, она выгружает все документы и
справочники по новой.
3. Иногда выходит такая ошибка на некоторых точках:
Ошибка при проведении документа "Отчет о розничных продажах ABA00000048 от 17.02.2019 18:53:16"
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении
обработчика - 'ОбработкаПроведения':
{Документ.ОтчетОРозничныхПродажах.МодульОбъекта(2424)}: Ошибка при
вызове метода контекста (Записать): Конфликт блокировок при выполнении
транзакции:
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Транзакция (идентификатор процесса 62) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка
с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите
транзакцию повторно.
HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=40001, state=33, Severity=D, native=1205, line=1
Скорее всего проблема в расписании выгрузки и загрузки.
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