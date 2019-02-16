Необходимо исправить ошибки в обмене 1с УТП Розница

1. Был настроен в свое время РИБ и у розницы в интерфейсе РМК есть кнопка "выполнить обмен" и по этой кнопке выгружался файл для обмена с

УТП. В двух точках теперь при нажатии этой кнопки выполняется обмен с

РИБ. Как исправить назад на УТП не знаю. Коллега в отпуске - не выходит

на связь (Зараза!)

2. 3ей точке не фиксируется что утп приняла обмен и каждый раз когда точка выгружает, она выгружает все документы и

справочники по новой.

3. Иногда выходит такая ошибка на некоторых точках:

Ошибка при проведении документа "Отчет о розничных продажах ABA00000048 от 17.02.2019 18:53:16"

Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении

обработчика - 'ОбработкаПроведения':

{Документ.ОтчетОРозничныхПродажах.МодульОбъекта(2424)}: Ошибка при

вызове метода контекста (Записать): Конфликт блокировок при выполнении

транзакции:

Microsoft SQL Server Native Client 11.0: Транзакция (идентификатор процесса 62) вызвала взаимоблокировку ресурсов блокировка

с другим процессом и стала жертвой взаимоблокировки. Запустите

транзакцию повторно.

HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=40001, state=33, Severity=D, native=1205, line=1

Скорее всего проблема в расписании выгрузки и загрузки.