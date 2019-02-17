Обмена данными с 1С на Opencart

Задача: Перенести базу данных 1C 8.3 на Opencart.

Сделать так чтобы имеющийся товары в интернет магазине при переносе новых не удалялись.

Если есть совпадения изменять цену и количество.

Категории по тому же признаку.

P.S. на сайте есть модуль для переноса, работает криво, но если браться за него то все вышеперечисленные требования, так же должны быть учтены.