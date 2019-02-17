Обмена данными с 1С на Opencart

1С-программированиеЗакрыт4 заявки145 просмотров
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Задача: Перенести базу данных 1C 8.3 на Opencart. 

Сделать так чтобы имеющийся товары в интернет магазине при переносе новых не удалялись.

Если есть совпадения изменять цену и количество.

Категории по тому же признаку.

P.S. на сайте есть модуль для переноса, работает криво, но если браться за него то все вышеперечисленные требования, так же должны быть учтены.

OpenCart
5 лет назад
Andrey3G
Андрей 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад