Допилить телеграмм бот, кнопки и тд УНФ+CRM Рарус

1С-программированиеЗакрыт5 заявок169 просмотров
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Добрый день, нужно дописать телеграм бота. 

файл конфы yadi.sk/d/OpU8qmsGkNFKTA 

ТЗ во вложение, отвечу на интересующие вопросы. 

Жду от Вас сроки и цену, оплата строго БС. 

Спасибо за внимание.

Для 1С Рарус-УНФ+CRM 

Телеграм бот
5 лет назад
guest_1550868649158
5 лет в сервисе
Был
год назад