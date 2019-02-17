Допилить телеграмм бот, кнопки и тд УНФ+CRM Рарус

Необходимо произвести удаленно настройки в 1С Управление торговлей чтобы можно было сделать выгрузку товаров в формате CSV.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно дописать телеграм бота.
файл конфы yadi.sk/d/OpU8qmsGkNFKTA
ТЗ во вложение, отвечу на интересующие вопросы.
Жду от Вас сроки и цену, оплата строго БС.
Спасибо за внимание.
Для 1С Рарус-УНФ+CRM
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