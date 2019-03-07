Доработать отчет 1с 8,3 конфигурация рарус Альфа-авто 4,1

1с 8,3 конфигурация рарус Альфа-авто 4,1 автосервис+автозапчасти

1-в отчете остатки аналогов товаров нужно убрать задвоение позиций.. причина похоже что тип цен, он берет и закупку и продажу в итоге все дублируется в отчетев данный момент отчет берет цены продажные, нужно заменить на тип цен закупки, если их нет то цену из последнего поступления.скрины прилагаются

2-также на примере кода 62155 амортизатор был продан 20,02,2019 пользователем подразделения Рощинской со склада подразделения даргоры в отчет даргоры не попал.., чек 1964 скрин прилагается

3-нужно чтобы отчет видел перемещение если со склада одного подразделения переместили товар в другое подразделение то он также попадал в отчет (перемещение 192 от 23,02,2019 в отчет аналогов даргоры эта позиция не попала)скрин прилагается