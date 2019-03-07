Доработать отчет 1с 8,3 конфигурация рарус Альфа-авто 4,1

1С-программированиеЗавершен3 заявки200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1с 8,3 конфигурация рарус Альфа-авто 4,1 автосервис+автозапчасти

 1-в отчете остатки аналогов товаров нужно убрать задвоение позиций.. причина похоже что тип цен, он берет и закупку и продажу в итоге все дублируется в отчетев данный момент отчет берет цены продажные, нужно заменить на тип цен закупки, если их нет то цену из последнего поступления.скрины прилагаются

2-также на примере кода 62155 амортизатор был продан 20,02,2019 пользователем подразделения Рощинской со склада подразделения даргоры в отчет даргоры не попал.., чек 1964 скрин прилагается

3-нужно чтобы отчет видел перемещение если со склада одного подразделения переместили товар в другое подразделение то он также попадал в отчет (перемещение 192 от 23,02,2019 в отчет аналогов даргоры эта позиция не попала)скрин прилагается

5 лет назад
yuriyn
Юрий 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
IvanGorbunov
Иван 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
2 дня
все отлично, качественно, быстро и не дорого!
Надежный, идущий на встречу и приятный в работе человек
  • Похожие заказы

  • Подключить СберБанк Эквайринг к 1с по API

    Есть Сбербанк  Эквайринг и полная документация по подключения оплаты и формирования ссылки по которой может перейти пользователь и оплатить.   Полное Т.З прикрепил к проекту  1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)  Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.70.1)   Удаленный доступ по RDP к тестовой базе ...

    1С-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Синхронизация данных между 1С Предприятия 8.3 и 1С УНФ 1.6

    Синхронизация между  1С Предприятие 8.3 (конфигурация Казахстан)  и УНФ 1.6 (конфигурация Казахстан)    Цель: Организация процедуры синхронизации справочников и необходимых документов и их журналов   Общие моменты, которые должны быть учтены в проекте:  Менеджер проводит у себя условно говоря продажу, ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подключить сервис Комтет КАССА к имеющемуся фискальнику atol 22птк

    $58

    на стороне комтет кассы и нашего сайта все настроено.. фискальник в данный момент подключен через юэсби к 1с 8.3 альфа авто рарус автозапчасти 4,1 стоит драйвер атол 10версии, но ПО комтет касса предусматривает установку драйвера ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программист 1С

    Удаленное обучение работы на 1С торговля. Параллельно настройка и сохранение необходимых отчетов и приложений. Загрузка номенклатуры и т.д.Прошу писать стоимость Ваших услуг за час и готовность приступиь к работе...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Синхронизация 1С предприятие и Опенкарт

    Исходные данные: [list][*]Есть сайт на Опенкарт 2.3. (2 языка, базовая валюта рубль) и доступ к нему.[*]Выгрузка товаров, номенклатуры и опций в 3-х файлах xls во вложении (всего 66 товаров). Это стандартная выгрузка опенкарт.[*]Есть пустая база 1С УТ  (Для ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Допилить телеграмм бот, кнопки и тд УНФ+CRM Рарус

    Добрый день, нужно дописать телеграм бота.  файл конфы yadi.sk/d/OpU8qmsGkNFKTA  ТЗ во вложение, отвечу на интересующие вопросы.  Жду от Вас сроки и цену, оплата строго БС.  Спасибо за внимание. Для 1С Рарус-УНФ+CRM

    1С-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Обмена данными с 1С на Opencart

    Задача: Перенести базу данных 1C 8.3 на Opencart.  Сделать так чтобы имеющийся товары в интернет магазине при переносе новых не удалялись. Если есть совпадения изменять цену и количество. Категории по тому же признаку. P.S. на сайте есть модуль для ...

    OpenCart
    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо исправить ошибки в обмене 1с УТП Розница

    1. Был настроен в свое время РИБ и у розницы в интерфейсе РМК есть кнопка "выполнить обмен" и по этой кнопке выгружался файл для обмена с УТП. В двух точках теперь при нажатии этой кнопки ...

    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Комплексное решение сайт + СПО для логистической компании

    $4500

    нужно обновить сайт компании сделать личный кабинет сделать СПО (сейчас на 1С 7.0) интегрировать сайт с СПО (отслеживание движение грузов плюс калькулятор тарифов)  в СПО прием груза на склад распределение на курьеров отчет о доставке и возвратах отчет по кассе отправка груза в ...

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад