Синхронизация данных между 1С Предприятия 8.3 и 1С УНФ 1.6

1С-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Синхронизация между  1С Предприятие 8.3 (конфигурация Казахстан)  и УНФ 1.6 (конфигурация Казахстан)   

Цель: Организация процедуры синхронизации справочников и необходимых документов и их журналов  

Общие моменты, которые должны быть учтены в проекте: 

Менеджер проводит у себя условно говоря продажу, перемещает товар по складу и т.д.  в 1С УНФ и чтобы сформировались файлы которые далее будут синхронизированы с  1С Предприятие. 

справочников (реквизиты, контрагенты, товары, курсы, валюты и пр.), должны еще минимум такие документы: 

- счета с признаком оплачен 

- банковские оплаты (приход на расчетный счет, платежи с расчетного счета, сопутствующие признаки/статьи проводок если таковые будут иметься в УНФ  

- проведенные расходные накладные 

- акты выполненных работ (Продавец-Покупатель) 

- приходные накладные от Поставщика 

- возвраты от покупателя 

- возвраты поставщику 

- желательно чтобы комментарии к некоторым документам и справочникам тоже можно было передать в виде информации для бухгалтерии (2й этап) 

2.      – Профиль товара (запасы)  из области гигиены. Обязательно будут атрибуты,  коды товаров, производитель и пр.  

3.  Сборки и производства не будет 

4.  Попадать в список синхронизации должны 100% все измененные объекты. 

Возможно что-то упустил, подскажите 

Оплата и сумма по договоренности

5 лет назад
Georgiu_Eliseev
30 летПольша
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад