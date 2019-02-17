на стороне комтет кассы и нашего сайта все настроено.. фискальник в данный момент подключен через юэсби к 1с 8.3 альфа авто рарус автозапчасти 4,1 стоит драйвер атол 10версии, но ПО комтет касса предусматривает установку драйвера ...
Синхронизация данных между 1С Предприятия 8.3 и 1С УНФ 1.6
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Синхронизация между 1С Предприятие 8.3 (конфигурация Казахстан) и УНФ 1.6 (конфигурация Казахстан)
Цель: Организация процедуры синхронизации справочников и необходимых документов и их журналов
Общие моменты, которые должны быть учтены в проекте:
Менеджер проводит у себя условно говоря продажу, перемещает товар по складу и т.д. в 1С УНФ и чтобы сформировались файлы которые далее будут синхронизированы с 1С Предприятие.
справочников (реквизиты, контрагенты, товары, курсы, валюты и пр.), должны еще минимум такие документы:
- счета с признаком оплачен
- банковские оплаты (приход на расчетный счет, платежи с расчетного счета, сопутствующие признаки/статьи проводок если таковые будут иметься в УНФ
- проведенные расходные накладные
- акты выполненных работ (Продавец-Покупатель)
- приходные накладные от Поставщика
- возвраты от покупателя
- возвраты поставщику
- желательно чтобы комментарии к некоторым документам и справочникам тоже можно было передать в виде информации для бухгалтерии (2й этап)
2. – Профиль товара (запасы) из области гигиены. Обязательно будут атрибуты, коды товаров, производитель и пр.
3. Сборки и производства не будет
4. Попадать в список синхронизации должны 100% все измененные объекты.
Возможно что-то упустил, подскажите
Оплата и сумма по договоренности
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