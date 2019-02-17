Синхронизация данных между 1С Предприятия 8.3 и 1С УНФ 1.6

Синхронизация между 1С Предприятие 8.3 (конфигурация Казахстан) и УНФ 1.6 (конфигурация Казахстан)

Цель: Организация процедуры синхронизации справочников и необходимых документов и их журналов

Общие моменты, которые должны быть учтены в проекте:

Менеджер проводит у себя условно говоря продажу, перемещает товар по складу и т.д. в 1С УНФ и чтобы сформировались файлы которые далее будут синхронизированы с 1С Предприятие.

справочников (реквизиты, контрагенты, товары, курсы, валюты и пр.), должны еще минимум такие документы:

- счета с признаком оплачен

- банковские оплаты (приход на расчетный счет, платежи с расчетного счета, сопутствующие признаки/статьи проводок если таковые будут иметься в УНФ

- проведенные расходные накладные

- акты выполненных работ (Продавец-Покупатель)

- приходные накладные от Поставщика

- возвраты от покупателя

- возвраты поставщику

- желательно чтобы комментарии к некоторым документам и справочникам тоже можно было передать в виде информации для бухгалтерии (2й этап)

2. – Профиль товара (запасы) из области гигиены. Обязательно будут атрибуты, коды товаров, производитель и пр.

3. Сборки и производства не будет

4. Попадать в список синхронизации должны 100% все измененные объекты.

Возможно что-то упустил, подскажите

Оплата и сумма по договоренности