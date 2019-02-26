Удаленное обучение работы на 1С торговля. Параллельно настройка и сохранение необходимых отчетов и приложений. Загрузка номенклатуры и т.д.Прошу писать стоимость Ваших услуг за час и готовность приступиь к работе...
Подключить сервис Комтет КАССА к имеющемуся фискальнику atol 22птк
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
на стороне комтет кассы и нашего сайта все настроено..
фискальник в данный момент подключен через юэсби к 1с 8.3 альфа авто рарус автозапчасти 4,1 стоит драйвер атол 10версии, но ПО комтет касса предусматривает установку драйвера 8й версии. цель одна главное чтобы в 1с ничего не отвалилось и комтет касса работала. если возможно в идеале еще чтобы все это работало от одного компьютера в сети и это был-сервер 1с (т.к. только он работает круглосуточно), а тот компьютер на котором в данный момент подключен фискальник по юэсби стоит в торговом зале и его обычно выключали на ночь.. может быть перевести атол22 в режим работы по ip чтобы он оставался в торговом зале и продолжал быть доступен если это возможно.
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