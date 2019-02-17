Программист 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Удаленное обучение работы на 1С торговля. Параллельно настройка и сохранение необходимых отчетов и приложений. Загрузка номенклатуры и т.д.Прошу писать стоимость Ваших услуг за час и готовность приступиь к работе...

5 лет назад
fishing-farm
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад