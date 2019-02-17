Подключить СберБанк Эквайринг к 1с по API

Есть Сбербанк Эквайринг и полная документация по подключения оплаты и формирования ссылки по которой может перейти пользователь и оплатить.

Полное Т.З прикрепил к проекту

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)

Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.70.1)

Удаленный доступ по RDP к тестовой базе предоставлю при необходимости, либо могу сделать копию конфигурации.

Если вы ознакомились с тех.заданием и вы не робот, то поставьте + в сообщение.