Подключить СберБанк Эквайринг к 1с по API

Синхронизация между 1С Предприятие 8.3 (конфигурация Казахстан) и УНФ 1.6 (конфигурация Казахстан) Цель: Организация процедуры синхронизации справочников и необходимых документов и их журналов Общие моменты, которые должны быть учтены в проекте: Менеджер проводит у себя условно говоря продажу, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Сбербанк Эквайринг и полная документация по подключения оплаты и формирования ссылки по которой может перейти пользователь и оплатить.
Полное Т.З прикрепил к проекту
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818)
Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.70.1)
Удаленный доступ по RDP к тестовой базе предоставлю при необходимости, либо могу сделать копию конфигурации.
Если вы ознакомились с тех.заданием и вы не робот, то поставьте + в сообщение.
- Похожие заказы
- 1С-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $58
на стороне комтет кассы и нашего сайта все настроено.. фискальник в данный момент подключен через юэсби к 1с 8.3 альфа авто рарус автозапчасти 4,1 стоит драйвер атол 10версии, но ПО комтет касса предусматривает установку драйвера ...1С-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Удаленное обучение работы на 1С торговля. Параллельно настройка и сохранение необходимых отчетов и приложений. Загрузка номенклатуры и т.д.Прошу писать стоимость Ваших услуг за час и готовность приступиь к работе...1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Исходные данные: [list][*]Есть сайт на Опенкарт 2.3. (2 языка, базовая валюта рубль) и доступ к нему.[*]Выгрузка товаров, номенклатуры и опций в 3-х файлах xls во вложении (всего 66 товаров). Это стандартная выгрузка опенкарт.[*]Есть пустая база 1С УТ (Для ...1С-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, нужно дописать телеграм бота. файл конфы yadi.sk/d/OpU8qmsGkNFKTA ТЗ во вложение, отвечу на интересующие вопросы. Жду от Вас сроки и цену, оплата строго БС. Спасибо за внимание. Для 1С Рарус-УНФ+CRM1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо произвести удаленно настройки в 1С Управление торговлей чтобы можно было сделать выгрузку товаров в формате CSV.1С-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача: Перенести базу данных 1C 8.3 на Opencart. Сделать так чтобы имеющийся товары в интернет магазине при переносе новых не удалялись. Если есть совпадения изменять цену и количество. Категории по тому же признаку. P.S. на сайте есть модуль для ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Был настроен в свое время РИБ и у розницы в интерфейсе РМК есть кнопка "выполнить обмен" и по этой кнопке выгружался файл для обмена с УТП. В двух точках теперь при нажатии этой кнопки ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $4500
нужно обновить сайт компании сделать личный кабинет сделать СПО (сейчас на 1С 7.0) интегрировать сайт с СПО (отслеживание движение грузов плюс калькулятор тарифов) в СПО прием груза на склад распределение на курьеров отчет о доставке и возвратах отчет по кассе отправка груза в ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Интеграция с сайтом, 1с, call-tracking, СС, почтой и личным кабинетом менеджера, расположенного на сайте туроператора. На 20 менеджеров, 3 офиса в разных городах. Настройка персонализированных отчетов. Собственная программа длояльности. Настройка e-mail, sms - рассылок. Обучение ТЗ готово.1С-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад