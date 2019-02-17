Перенос данных из Universe Fitness в 1C Фитнес-клуб

1С-программированиеЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Необходимо перенести данные клиентов из одной программы в другую. Сроки: как можно скорее! Цена договорная.

5 лет назад
Bogdan_Yanitskiy
Богдан Яницкий 
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад