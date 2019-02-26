Создание модуля импорта номенклатуры товаров в 1С

$10
1С-программированиеЗакрыт5 заявок298 просмотров
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Нужно импортировать перечень продукции с характеристиками в 1С.

 

5 лет назад
dmalyshko
Денис 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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