Требуются доработки в 1С

1С-программированиеЗакрыт5 заявок154 просмотра
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Требуется грамотный программист 1С, который умеет писать чистый код без понижения скорости работы программы в сегментах, которые затрагивает написанный код.

Задача:

- доработать функционал в 1С и настроить верную выгрузку данных в БД для нового сайта

Примерный срок выполнения - 3-7 дней.

5 лет назад
4ipInfo
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв