Требуются доработки в 1С

Задача: Перенести базу данных 1C 8.3 на Opencart. Сделать так чтобы имеющийся товары в интернет магазине при переносе новых не удалялись. Если есть совпадения изменять цену и количество. Категории по тому же признаку. P.S. на сайте есть модуль для ...