Требуются доработки в 1С

Необходимо перенести данные клиентов из одной программы в другую. Сроки: как можно скорее! Цена договорная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется грамотный программист 1С, который умеет писать чистый код без понижения скорости работы программы в сегментах, которые затрагивает написанный код.
Задача:
- доработать функционал в 1С и настроить верную выгрузку данных в БД для нового сайта
Примерный срок выполнения - 3-7 дней.
- Похожие заказы
- 1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
1с 8,3 конфигурация рарус Альфа-авто 4,1 автосервис+автозапчасти 1-в отчете остатки аналогов товаров нужно убрать задвоение позиций.. причина похоже что тип цен, он берет и закупку и продажу в итоге все дублируется в отчетев данный момент отчет берет ...Завершен5 лет назад
Есть Сбербанк Эквайринг и полная документация по подключения оплаты и формирования ссылки по которой может перейти пользователь и оплатить. Полное Т.З прикрепил к проекту 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.70.1) Удаленный доступ по RDP к тестовой базе ...1С-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Синхронизация между 1С Предприятие 8.3 (конфигурация Казахстан) и УНФ 1.6 (конфигурация Казахстан) Цель: Организация процедуры синхронизации справочников и необходимых документов и их журналов Общие моменты, которые должны быть учтены в проекте: Менеджер проводит у себя условно говоря продажу, ...1С-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $58
на стороне комтет кассы и нашего сайта все настроено.. фискальник в данный момент подключен через юэсби к 1с 8.3 альфа авто рарус автозапчасти 4,1 стоит драйвер атол 10версии, но ПО комтет касса предусматривает установку драйвера ...Закрыт5 лет назад
Удаленное обучение работы на 1С торговля. Параллельно настройка и сохранение необходимых отчетов и приложений. Загрузка номенклатуры и т.д.Прошу писать стоимость Ваших услуг за час и готовность приступиь к работе...1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Исходные данные: [list][*]Есть сайт на Опенкарт 2.3. (2 языка, базовая валюта рубль) и доступ к нему.[*]Выгрузка товаров, номенклатуры и опций в 3-х файлах xls во вложении (всего 66 товаров). Это стандартная выгрузка опенкарт.[*]Есть пустая база 1С УТ (Для ...Завершен5 лет назад
Добрый день, нужно дописать телеграм бота. файл конфы yadi.sk/d/OpU8qmsGkNFKTA ТЗ во вложение, отвечу на интересующие вопросы. Жду от Вас сроки и цену, оплата строго БС. Спасибо за внимание. Для 1С Рарус-УНФ+CRM1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо произвести удаленно настройки в 1С Управление торговлей чтобы можно было сделать выгрузку товаров в формате CSV.1С-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача: Перенести базу данных 1C 8.3 на Opencart. Сделать так чтобы имеющийся товары в интернет магазине при переносе новых не удалялись. Если есть совпадения изменять цену и количество. Категории по тому же признаку. P.S. на сайте есть модуль для ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад