Сделать программу генерирование и сверка MD5 хэшей по заданному алгор.

1С-программированиеЗакрыт5 заявок180 просмотров
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Программа должна выглядит следующим образом 

Есть окно в которое вводится число 

И второе окно в которое вводится MD5 Хэш 

Далее программа генерирует MD5 Хэши по установленному порядку. 

Число которое мы указываем в первом поле нашей программы подставляется в каждой строчке в начале. 

Каждый сгенерированный хэш сверяется с хэшем который указывался  2-ом окне и в случае соответствия  

исходный код md5 хэша указанного в втором окне программы. 

Программа должна очень быстро производить данные операции. 

5 лет назад
wanted678
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26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад