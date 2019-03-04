Настройка системы (изменение настроек) 1С ERP 2.0

Установить и настроить в 1С модуль обмена с Битриксом 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289) "Управление сервисным центром"" для 1С:Предприятие 8.1 (3.3.4.920101115)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется только настройка уже работающей системы 1С ERP 2.0
1) Сделать настройки чтобы правильно формировалась себестоимость (включая отнесение прямых и косвенных трудозатрат на выпуск продукции).Сейчас это не работает корректно.
2) Сделать настройки что бы можно было проводить выпуск давальческой продукции внутри организации (одно подразделение давалец, другое переработчик)
3) Настроить учет зарплат и начислений в иностранном подразделении в другой валюте , и закрывался месяц (при попытке закрытия система выдает массу ошибок: отрицательные остатки, требование закрыть период "февраль 0019", и т.д.).
Ключевыми задачами являются корректное формирование себестоимости и возможность закрыть месяц.
В дальнейшем, скорее всего, могут потребоваться какие-то доработки, но на данный момент этот объем работ не определен.
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