Установить и настроить в 1С модуль обмена с Битриксом

1С-программированиеЗакрыт4 заявки297 просмотров
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Установить и настроить в 1С модуль обмена с Битриксом

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)

"Управление сервисным центром"" для 1С:Предприятие 8.1 (3.3.4.920101115)

5 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Tumakota
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$404
47 дней
Взял предоплату и ничего не сделал. Кормил завтраками по возврату предоплаты 2 месяца, ссылаясь на работу на заводе в Крыму, либо еще чего-то.