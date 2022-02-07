Доработать материальный отчет к 1с Бухгалтерия 8.3

1С-программированиеЗавершен2 заявки167 просмотров
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Доброго времени суток, нужно доработать или материальный отчет = или поправить имеющийся. для бухгалтерии 8.3. 

суть вопроса такая - делаем перемещение со склада на склад документом Перемещением (типовой конфы) далее списание идет по документу требование -накладная = оба дока типовые. Когда формируем оборотку по счету 10 , он не пишет суммы так как это внутри складские перемещения, но мне нужно чтобы в отчете по складу они были.

5 лет назад
DimonBOB
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
IvanGorbunov
Иван 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$40
2 дня
все ок