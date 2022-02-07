Доработать материальный отчет к 1с Бухгалтерия 8.3

Доброго времени суток, нужно доработать или материальный отчет = или поправить имеющийся. для бухгалтерии 8.3.

суть вопроса такая - делаем перемещение со склада на склад документом Перемещением (типовой конфы) далее списание идет по документу требование -накладная = оба дока типовые. Когда формируем оборотку по счету 10 , он не пишет суммы так как это внутри складские перемещения, но мне нужно чтобы в отчете по складу они были.