Односторонний обмен между УПП и УПП

1С-программированиеЗакрыт2 заявки197 просмотров
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Конфигурации одинаковые 

Обмен односторонний, построен на плане обмена РИБ через правила обмена. 

Разобраться почему через риб не ходят изменения конфигурации. 

Исправить ошибки обмена, сейчас выгрузка из Б в У отключена совсем поэтому в У очень много объектов на регистрации. 

Нужно либо снять с регистрации либо провести обмен, но проконтролировать чтобы никакие документы в У из Б не попали. 

У = Управленческая база  

Б = Бухгалтерская база  

Необходимо добавить в обмен У->Б документы:  

Операция (бухгалтерский и налоговый учет)  

Зарплата к выплате организаций  

Отражение начисления НДС  

Платежное требование выставленное  

Платежное требование полученное  

Модернизация ОС  

Перечисление НДФЛ в бюджет РФ  

Платежное поручение исходящее(уже перегружается, надо чтобы проводился и вставал подтягивался док Зарплата к выплате организаций)  

Расходный кассовый ордер(уже перегружается, надо чтобы проводился и вставал подтягивался док Зарплата к выплате организаций)  

Поступление денежных документов 

5 лет назад
avlp
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад