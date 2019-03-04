Односторонний обмен между УПП и УПП

Установить и настроить в 1С модуль обмена с Битриксом 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289) "Управление сервисным центром"" для 1С:Предприятие 8.1 (3.3.4.920101115)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конфигурации одинаковые
Обмен односторонний, построен на плане обмена РИБ через правила обмена.
Разобраться почему через риб не ходят изменения конфигурации.
Исправить ошибки обмена, сейчас выгрузка из Б в У отключена совсем поэтому в У очень много объектов на регистрации.
Нужно либо снять с регистрации либо провести обмен, но проконтролировать чтобы никакие документы в У из Б не попали.
У = Управленческая база
Б = Бухгалтерская база
Необходимо добавить в обмен У->Б документы:
Операция (бухгалтерский и налоговый учет)
Зарплата к выплате организаций
Отражение начисления НДС
Платежное требование выставленное
Платежное требование полученное
Модернизация ОС
Перечисление НДФЛ в бюджет РФ
Платежное поручение исходящее(уже перегружается, надо чтобы проводился и вставал подтягивался док Зарплата к выплате организаций)
Расходный кассовый ордер(уже перегружается, надо чтобы проводился и вставал подтягивался док Зарплата к выплате организаций)
Поступление денежных документов
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