Односторонний обмен между УПП и УПП

Конфигурации одинаковые

Обмен односторонний, построен на плане обмена РИБ через правила обмена.

Разобраться почему через риб не ходят изменения конфигурации.

Исправить ошибки обмена, сейчас выгрузка из Б в У отключена совсем поэтому в У очень много объектов на регистрации.

Нужно либо снять с регистрации либо провести обмен, но проконтролировать чтобы никакие документы в У из Б не попали.

У = Управленческая база

Б = Бухгалтерская база

Необходимо добавить в обмен У->Б документы:

Операция (бухгалтерский и налоговый учет)

Зарплата к выплате организаций

Отражение начисления НДС

Платежное требование выставленное

Платежное требование полученное

Модернизация ОС

Перечисление НДФЛ в бюджет РФ

Платежное поручение исходящее(уже перегружается, надо чтобы проводился и вставал подтягивался док Зарплата к выплате организаций)

Расходный кассовый ордер(уже перегружается, надо чтобы проводился и вставал подтягивался док Зарплата к выплате организаций)

Поступление денежных документов