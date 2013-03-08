Внешний Отчет для УТ для Казахстана, редакция 3.2.3.18

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Платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1513 ...)

Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.2, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.2.3.18)

Нужен отчет по документам "Возврат покупателя", группировка по "Подразделению", "Менеджер", "Партнер/Контрагент", "Документ регистратор", "Номенклатура". Колонки "Базовая ед", "Количество", "Сумма". У номенклатуры две 

дополнительные колонки "Артикул" и "Штрихкод".  Возможность менять группировки местами.

В шапке нужен стандартный отбор как во всех отчетах - дата, менеджер, номенклатура, контрагент, подразделение.

5 лет назад
Azeraus
35 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
2 года назад