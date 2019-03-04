Выполнить свертку базы 1с 8.3 "Управление торговлей"

1С-программированиеЗакрыт4 заявки181 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Выполнить свертку базы  на начало года с верным сохранением остатков, цен итд.

5 лет назад
nikST
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад