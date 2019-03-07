1c программирование ,работа с http-сервисами

Есть две конфигурации клиент и сервер , у них одинаковые данные справочники и документ

По заданию нужно через http-сервисов передать документы из одной конфигурации в другую идентичную. Обработка, в которой пользователь задает интервалы дат, за которые выбираются документы и передаются в конфигурацию-приемник.

Срок выполнения понедельник -вторник. Оплата договорная , при необходимости могу скинуть конфигурации сервера и клиента уже с готовыми справочниками и документом, там нет кода , что мне так нужен по заданию.