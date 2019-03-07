Отчеты из 1С

Конфигурации одинаковые Обмен односторонний, построен на плане обмена РИБ через правила обмена. Разобраться почему через риб не ходят изменения конфигурации. Исправить ошибки обмена, сейчас выгрузка из Б в У отключена совсем поэтому в У очень много объектов на ...