Отчеты из 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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нужен комплект отчетов из 1С

конфигурация вот тут

https://yadi.sk/d/bDxd4cJDv2Cepg

надо чтобы сохранялось в одном файле как во вложении и ещё с диаграммами

5 лет назад
schel4ok
Илья 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад