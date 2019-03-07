Доработка в 1С предприятие 8,3

Установить и настроить в 1С модуль обмена с Битриксом 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289) "Управление сервисным центром"" для 1С:Предприятие 8.1 (3.3.4.920101115)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внедрить документ для склада из реестра и заказов. В 1 С формируем реестр на отгрузку , склад должен увидеть реестр, зайти в него , распечатать отметить принят к выполнению, внести вес, количество мест после сборки, закрыть заказ, и эта информация должна отобразиться в реестре , так же отчет по сборке заказов.
- Похожие заказы
- 1С-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1513 ...) Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.2, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.2.3.18) Добрый день! Нужна обработка, которая может писать значения в доп. реквизиты и сведения справочников "Контрагент/Партнер" и "Номенклатура", а так ...1С-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Обновление 1С до последней версии1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Выполнить свертку базы на начало года с верным сохранением остатков, цен итд.1С-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Платформа 1С: Предприятие 8.3 (8.3.13.1513 ...) Конфигурация Управление торговлей для Казахстана, редакция 3.2, локализация для Казахстана: "1С-Рейтинг" (3.2.3.18) Нужен отчет по документам "Возврат покупателя", группировка по "Подразделению", "Менеджер", "Партнер/Контрагент", "Документ регистратор", "Номенклатура". Колонки "Базовая ед", "Количество", "Сумма". ...1С-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется только настройка уже работающей системы 1С ERP 2.0 1) Сделать настройки чтобы правильно формировалась себестоимость (включая отнесение прямых и косвенных трудозатрат на выпуск продукции).Сейчас это не работает корректно. 2) Сделать настройки что бы можно было проводить ...1С-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток, нужно доработать или материальный отчет = или поправить имеющийся. для бухгалтерии 8.3. суть вопроса такая - делаем перемещение со склада на склад документом Перемещением (типовой конфы) далее списание идет по документу требование -накладная ...1С-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Конфигурации одинаковые Обмен односторонний, построен на плане обмена РИБ через правила обмена. Разобраться почему через риб не ходят изменения конфигурации. Исправить ошибки обмена, сейчас выгрузка из Б в У отключена совсем поэтому в У очень много объектов на ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо настроить двустороннюю интеграцию сайта на Битрикс (лицензия малый бизнес) и 1С 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289) "Управление сервисным центром"" для 1С:Предприятие 8.1 (3.3.4.920101115) Сроки и суммы озвучивайте в заявке1С-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Программа должна выглядит следующим образом Есть окно в которое вводится число И второе окно в которое вводится MD5 Хэш Далее программа генерирует MD5 Хэши по установленному порядку. Число которое мы указываем в первом поле нашей программы подставляется в каждой ...1С-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад