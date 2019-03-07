Доработка в 1С предприятие 8,3

1С-программированиеЗакрыт5 заявок189 просмотров
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Нужно внедрить документ для склада из реестра и заказов. В 1 С формируем реестр на отгрузку , склад должен увидеть реестр, зайти в него , распечатать отметить принят к выполнению, внести вес, количество мест после сборки, закрыть заказ, и эта информация должна отобразиться в реестре , так же отчет по сборке заказов. 

5 лет назад
IRINAKOVALCHUK
45 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад