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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
5 лет назад
Исполнитель победил в конкурсе по разработке дизайн макета. Работа выполнена быстро и креативно!
Ответный отзыв
Ответственный заказчик, четкое задание