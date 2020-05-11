sergegoryachev

Сергей sergegoryachev

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Иллюстрация, дизайн
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Отзывы заказчиков

motociklizd
Олег 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать макет для фирменного скотча.
Исполнитель победил в конкурсе по разработке дизайн макета. Работа выполнена быстро и креативно!
Ответственный заказчик, четкое задание
Ответный отзыв