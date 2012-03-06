Здравствуйте! Нужно сделать картинку для сайта (тематика: вентиляция, кондиционирование) Данная картинка должна отображать фразу и смысл данной фразы: Проекты под ключ Размеры картинки 970*240 Цена и сроки ваши...
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Здравствуйте!
Нужно сделать маленький баннер для сайта 88х31 , приятный внешне. Графическим файлом.
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