Рекламные баннеры на музыкальную тематику

Нужен красивый банyер ведущий на сайт кальянов Размер 700*140 пикселов. Ориентация - горизонтально. Хотелось бы чтобы баннер был динамическим (на флеше) но не слишком активным. (Заметным но не надоедливым) сочетался с концепцией сайта на котором будет расположен