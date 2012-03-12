Баннер казино

БаннерыЗавершен6 заявок152 просмотра
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Нужен Баннер для казино размер 300х250 gif

Красочный ,яркий,сделанный на хорошем уровне,для Буржнета!

Если работа будет на высоком уровне,продолжу партнерство далее (нужны Баннеры для партнерской программы казино и других ресурсов)

Просьба не привязывается к синему цвету сайта,дизайн будет меняется.

24playcasino.com

12 лет назад
goldmansachs
Александр 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
12 лет назад
$20
2 дня
Сделал хорошо в течении нескольких часов, еще плюс один Баннер, подарил просто так!
Все четко, ТЗ, своевременная оплата, вежливое общение, рекомендую!
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