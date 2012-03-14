Баннер 990х90px на Flash или jpeg

БаннерыЗавершен25 заявок216 просмотров
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Требуется баннер для сайта, желательно на флеш, но можно и картинкой, смотря по бюджету проекта.

В приложении дизайн и тематика сайта.

12 лет назад
edub
Илья 
40 летКитай
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Z_A_P
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$30
1 день
Исполнение задания соответствует ожиданиям, спасибо!
Пунктуально и чётко. ТЗ понятное, оплата своевременная. 10 баллов заслуженно! Буду рад сотрудничать снова.
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