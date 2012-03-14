Баннер 990х90px на Flash или jpeg

Нужно сделать 2 статичных баннера (см в аттаче). 1ый — в banner.psd поменять модели и описания к ним (инфа в Brand new.rar). 2ой — в размерах banner.psd (желательно примерно в той же стилистике, можно в других цветах) ...
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Требуется баннер для сайта, желательно на флеш, но можно и картинкой, смотря по бюджету проекта.
В приложении дизайн и тематика сайта.
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