Баннеры сделать

БаннерыЗакрыт6 заявок133 просмотра
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Нужно сделать 2 статичных баннера (см в аттаче).

1ый — в banner.psd поменять модели и описания к ним (инфа в Brand new.rar).

2ой — в размерах banner.psd (желательно примерно в той же стилистике, можно в других цветах) сделать баннер RAKSA. Картинки и текст берём из RAKSA.rar

На выходе — джипеги и psd.

Цена и сроки, спасибо.

12 лет назад
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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