Необходимо сделать баннер 88х31px

$5
БаннерыЗавершен2 заявки77 просмотров
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Необходимо сделать статический баннер 88*31px для сайта http://mirobmana.ru/. На баннере надпись "Всероссийский черный список"

12 лет назад
Aleks1717
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$5
1 день
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