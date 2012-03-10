Необходимо сделать баннер 88х31px

Здравствуйте. Время от времени нужны флеш-ролики или баннеры, в среднем 3-4 штуки в месяц. Примеры того что нужно во вложенных файлах. Каждый раз создавать под них проекты и просматривать заявки очень долго. Хочется найти специалиста для долгосрочного сотрудничества чтобы ...