Статичный баннер для сайта

Необходимо сделать баннер для сайта ввода/вывода/обмена электронных валют.

На баннере должен присутствовать текст "Хотите получить скидку?"(Выделено так чтоб бросалось в глаза) и "Вы работаете с системой как незарегистрированный пользователь. Подробнее о бонусах для зарегистрированных пользователей." (можно более мелким шрифтом)

Размер баннера 420 px х 65 px