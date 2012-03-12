Разработка баннера

БаннерыЗавершен8 заявок252 просмотра
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Нужен принципиально новый макет баннера 6х3 по продаже земельных участков. В разработку помимо подбора картинки входит разработка нового текста. Прилагаю макет существующего баннера

12 лет назад
Alexey1970
Алексей 
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
solnechnaya_lena
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена отлично, качественно и в срок. Были учтены все мои пожелания. Спасибо, Елена! Буду ещё обращаться!
Было очень комфортно и легко работать, четкая постановка задачи. Оплата вовремя. Очень вежливый заказчик! Мои рекомендации!
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