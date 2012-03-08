Изготовление баннеров

1. Нужно изготовить статичные баннеры для игры в стиле кибер-панк.

Баннеры на основе готовых 3д моделей (модели со скелетом и анимацией, в программе Майя) и наших локаций. Т.е. от вас требуется расположить модель в эффектной позе, чтобы она хорошо смотрелась в формате конкретного баннера, подсветить красиво, а потом, прорисовать немного вручную, чтобы добавить красоты и эффектности. Логотип, кнопка "Играть" для баннера у нас есть.

Размеры баннеров такие:

- 120x600

- 300x300

- 234x60

- 728x90

- 468x60

Бюджет: 1500-2000 руб за баннер.

2. Баннер динамичный игровой (флэш)

- размер 300 на 250

Должен быть логотип, призыв играть и динамика, побуждающая к взаимодействию (стрельба, собирание, подмигивание, раздевание)

Бюджет от Вас.

Большое внимание уделяем стилистике, поэтому предпочтение будем отдавать тем, кто имеет опыт работы в стиле кибер-панк и его производных, имеет техно-стиль.