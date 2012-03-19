Нарисовать 4 баннера

Техническое задание следующее:

1. 205×300

Фон – белый (перламутровый)

Первый слайд:

Файл 1.png (прикрепил к проекту), только надпись «Мастерская женского счастья» чу-чуть побольше размером.

Второй слайд:

Ключи к женскому счастью здесь

Слово "здесь" как то выделить или сделать моргающим, желательно все делать в таких же тонах как и надпись Роял клаб, возможно ярче.

2. 240×400

Первый слайд и фон остаются неизменными

Второй слайд:

Узнай как выйти замуж за мужчину своей мечты здесь

Слово "здесь" как то выделить или сделать моргающим, желательно все делать в таких же тонах как и надпись Роял клаб, возможно ярче.

С такими техническими требованиями – www.adriver.ru/doc/ban/sp...

3. 175×230

Первый слайд:

Стань богиней любви

Второй слайд:

Семинар «Искусство любовных отношений» в Мастерской женского счастья

Тона примерно такие как в предыдущих баннерах

4. 150×250

Первый слайд:

Файл 1.png (прикрепил к проекту), только надпись «Мастерская женского счастья» чу-чуть побольше размером.

Второй слайд:

Ключи к женскому счастью здесь

Слово "здесь" как то выделить или сделать моргающим, желательно все делать в таких же тонах как и надпись Роял клаб, возможно ярче.

Все баннеры в формате flash. Переход от одного слайда к другому должен быть плавным или с каким-нибудь эффектом.

Все баннеры должны вести на сайт www.royal-cb.ru/

В комментариях сразу пишите цену, ссылку на портфолио, опыт работы, примерные сроки и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.

Пожалуйста не пишите мне в личку или на почту, только в проект.