Нарисовать 4 баннера

БаннерыЗавершен12 заявок182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Техническое задание следующее:

1. 205×300

Фон – белый (перламутровый)

Первый слайд:

Файл 1.png (прикрепил к проекту), только надпись «Мастерская женского счастья» чу-чуть побольше размером.

Второй слайд:

Ключи к женскому счастью здесь

Слово "здесь" как то выделить или сделать моргающим, желательно все делать в таких же тонах как и надпись Роял клаб, возможно ярче.

2. 240×400

Первый слайд и фон остаются неизменными

Второй слайд:

Узнай как выйти замуж за мужчину своей мечты здесь

Слово "здесь" как то выделить или сделать моргающим, желательно все делать в таких же тонах как и надпись Роял клаб, возможно ярче.

С такими техническими требованиями – www.adriver.ru/doc/ban/sp...

3. 175×230

Первый слайд:

Стань богиней любви

Второй слайд:

Семинар «Искусство любовных отношений» в Мастерской женского счастья

Тона примерно такие как в предыдущих баннерах

4. 150×250

Первый слайд:

Файл 1.png (прикрепил к проекту), только надпись «Мастерская женского счастья» чу-чуть побольше размером.

Второй слайд:

Ключи к женскому счастью здесь

Слово "здесь" как то выделить или сделать моргающим, желательно все делать в таких же тонах как и надпись Роял клаб, возможно ярче.

Все баннеры в формате flash. Переход от одного слайда к другому должен быть плавным или с каким-нибудь эффектом.

Все баннеры должны вести на сайт www.royal-cb.ru/

В комментариях сразу пишите цену, ссылку на портфолио, опыт работы, примерные сроки и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.

Пожалуйста не пишите мне в личку или на почту, только в проект.

12 лет назад
Crugko
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
as68
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$30
1 день
Андрей нарисовал нам замечательные баннеры. Очень понравилось работать - быстрый результат, сделал все правки, приятен в общении. Рекомендую всем сотрудничать и сам буду обращаться!
Понравилось сотрудничать с Павлом. Приятно когда заказчик знает чего хочет получить. Интересное задание, моментальная оплата. Рекомендую. Буду рад еще вместе поработать.
  • Похожие заказы

  • Изготовление баннеров

    1. Нужно изготовить статичные баннеры для игры в стиле кибер-панк. Баннеры на основе готовых 3д моделей (модели со скелетом и анимацией, в программе Майя) и наших локаций. Т.е. от вас требуется расположить модель в эффектной ...

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка баннера

    Нужен принципиально новый макет баннера 6х3 по продаже земельных участков. В разработку помимо подбора картинки входит разработка нового текста. Прилагаю макет существующего баннера

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер казино

    Нужен Баннер для казино размер 300х250 gif Красочный ,яркий,сделанный на хорошем уровне,для Буржнета! Если работа будет на высоком уровне,продолжу партнерство далее (нужны Баннеры для партнерской программы казино и других ресурсов) Просьба не привязывается к синему цвету сайта,дизайн ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннеры для казино

    Нам нужно пять баннеров для тизерной сети. Красочный, красивые. В предложение пишите цену за один баннер и ссылку на пример которым вы действительно можете похвалится.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннер 990х90px на Flash или jpeg

    Требуется баннер для сайта, желательно на флеш, но можно и картинкой, смотря по бюджету проекта. В приложении дизайн и тематика сайта.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннеры сделать

    Нужно сделать 2 статичных баннера (см в аттаче). 1ый — в banner.psd поменять модели и описания к ним (инфа в Brand new.rar). 2ой — в размерах banner.psd (желательно примерно в той же стилистике, можно в других цветах) ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • GIF баннер 728х90

    1 красивый GIF банер 728х90 для сайта финансовой тематики, нужен сегодня. Пишите сразу ваш контактный Skype.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад