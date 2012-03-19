Нарисовать 4 баннера

1. Нужно изготовить статичные баннеры для игры в стиле кибер-панк. Баннеры на основе готовых 3д моделей (модели со скелетом и анимацией, в программе Майя) и наших локаций. Т.е. от вас требуется расположить модель в эффектной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание следующее:
1. 205×300
Фон – белый (перламутровый)
Первый слайд:
Файл 1.png (прикрепил к проекту), только надпись «Мастерская женского счастья» чу-чуть побольше размером.
Второй слайд:
Ключи к женскому счастью здесь
Слово "здесь" как то выделить или сделать моргающим, желательно все делать в таких же тонах как и надпись Роял клаб, возможно ярче.
2. 240×400
Первый слайд и фон остаются неизменными
Второй слайд:
Узнай как выйти замуж за мужчину своей мечты здесь
Слово "здесь" как то выделить или сделать моргающим, желательно все делать в таких же тонах как и надпись Роял клаб, возможно ярче.
С такими техническими требованиями – www.adriver.ru/doc/ban/sp...
3. 175×230
Первый слайд:
Стань богиней любви
Второй слайд:
Семинар «Искусство любовных отношений» в Мастерской женского счастья
Тона примерно такие как в предыдущих баннерах
4. 150×250
Первый слайд:
Файл 1.png (прикрепил к проекту), только надпись «Мастерская женского счастья» чу-чуть побольше размером.
Второй слайд:
Ключи к женскому счастью здесь
Слово "здесь" как то выделить или сделать моргающим, желательно все делать в таких же тонах как и надпись Роял клаб, возможно ярче.
Все баннеры в формате flash. Переход от одного слайда к другому должен быть плавным или с каким-нибудь эффектом.
Все баннеры должны вести на сайт www.royal-cb.ru/
В комментариях сразу пишите цену, ссылку на портфолио, опыт работы, примерные сроки и способы связи (icq предпочтительно). По этому проекту могу предложить оплату только через Яндекс.Деньги.
Пожалуйста не пишите мне в личку или на почту, только в проект.
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