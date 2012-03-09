Нужны два динамичных баннера

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Для сайта http://www.lubyanka7.ru/ нужно изготовить два динамичных баннера

Максимальный размер: 240х400 и 650х90

на баннерах должны менятся две-три картинки.

12 лет назад
yzoom
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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