Нужны два динамичных баннера

Техническое задание следующее: 1. 205×300 Фон – белый (перламутровый) Первый слайд: Файл 1.png (прикрепил к проекту), только надпись «Мастерская женского счастья» чу-чуть побольше размером. Второй слайд: Ключи к женскому счастью здесь Слово "здесь" как то выделить или сделать моргающим, желательно все ...
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Для сайта http://www.lubyanka7.ru/ нужно изготовить два динамичных баннера
Максимальный размер: 240х400 и 650х90
на баннерах должны менятся две-три картинки.
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