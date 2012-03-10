Нужно 2 баннера

Необходимо сделать баннер для сайта ввода/вывода/обмена электронных валют. На баннере должен присутствовать текст "Хотите получить скидку?"(Выделено так чтоб бросалось в глаза) и "Вы работаете с системой как незарегистрированный пользователь. Подробнее о бонусах для зарегистрированных пользователей." ...
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Добрый вечер, моему сайту нужно сделать 3 flash или GIF баннера, 2 баннера с размерами 468х60 и один 230х80
Насчёт ТЗ писать в icq 47464203 или в скайп oleg12688
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