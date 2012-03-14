Нарисовать баннер-флеш

Надо сделать баннеры размеров 728-90 и 240-350, 240-400 Баннеры системные. Сделать надо сегодня за несколько часов Стучите сразу в аську 474849132
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нужно нарисовать баннер небольшой минут на 15-20 работы
изменить существующий баннер
остальное подробно исполнителю
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