Пакет баннеров для сети клиник

$50
БаннерыЗавершен22 заявки206 просмотров
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Требуется с учетом фирменного стиля разработать анимационные баннеры.

12 лет назад
ON_projects
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
dev_n
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
52 отзыва
12 лет назад
$45
7 дней
Хороший, порядочный исполнитель, учитывает пожелания и изменения. Молодец!
Хороший работодатель. Все требования четко сформулировала, оплатила вовремя. Рекомендую!
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