Создание анимированного баннера

БаннерыЗакрыт12 заявок202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Тематика туризм , нужно создать 10 меняющихся картинок

стучитесь в асю 178885687 все вопросы и обсуждения там и т3 тоже

12 лет назад
whites200
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Флеш-баннеры

    ТЗ в приложении. Примечание: по три баннера указанных размеров на каждые из трех сюжетов

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка баннера

    $50

    Уважаемые творческие граждане! Требуется доработать баннер с не сложной анимацией. Объем: 500х70 пикс. - до 30 кб. Формат: gif или flash Уже есть подготовленные материалы, и даже создан баннер по подобию, которого и следует работать, необходимо внести коррективы. ТЗ и исходники ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 5 разных баннеров с одним ресайзом

    $100

    Требуется нарисовать 5 разных баннеров (468 х 60) в одном стиле и цвете, текст также одинаковый, из разного - различные эффекты появления текста. Клипарты для стиля баннеров предоставляем также. Срок - до конца сегодняшнего дня - ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание .gif баннера

    Необходимо создать баннер .gif для конкурса. Форматы 468*60 и 360*60 Оплата только по факту выполнения работы. Писать только в личку сюда. P.S. заевшихся прошу не беспокоить.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать баннер-флеш

    $15

    нужно нарисовать баннер небольшой минут на 15-20 работы изменить существующий баннер остальное подробно исполнителю

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать новый баннер

    Здравствуйте. На сайте turprofi.ru справа вверху висит банер "Бон Вояж". Нужно его переделать. Тексты и примерные слайды внутри архива, требования прописаны там же в doc. Нужен банер, возможно использование только тексты и цвета. Стилистику не навязываю на ваше ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно 2 баннера

    Добрый вечер, моему сайту нужно сделать 3 flash или GIF баннера, 2 баннера с размерами 468х60 и один 230х80 Насчёт ТЗ писать в icq 47464203 или в скайп oleg12688

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад