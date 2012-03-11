Создание анимированного баннера

Уважаемые творческие граждане! Требуется доработать баннер с не сложной анимацией. Объем: 500х70 пикс. - до 30 кб. Формат: gif или flash Уже есть подготовленные материалы, и даже создан баннер по подобию, которого и следует работать, необходимо внести коррективы. ТЗ и исходники ...