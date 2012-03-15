5 разных баннеров с одним ресайзом

$100
БаннерыЗавершен6 заявок193 просмотра
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Требуется нарисовать 5 разных баннеров (468 х 60) в одном стиле и цвете, текст также одинаковый, из разного - различные эффекты появления текста.

Клипарты для стиля баннеров предоставляем также. Срок - до конца сегодняшнего дня - середины завтрашнего.

Бюджет: 100$

Оплата WMR

писать на ICQ 541-986, предоставив сразу ссылку на портфолио

12 лет назад
glebden
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sky_
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Очень быстро и неимоверно качественно. Даже с моим кратким ТЗ получился желаемый результат!
Только положительные впечатления, буду рад еще поработать с таким заказчиком. Глеб знает чего хочет(поэтому даже правки делать не пришлось), дает четкие требования, быстрая оплата, всегда на связи. А что еще нужно фрилансеру? Рекомендую!
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