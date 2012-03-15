5 разных баннеров с одним ресайзом

Только положительные впечатления, буду рад еще поработать с таким заказчиком. Глеб знает чего хочет(поэтому даже правки делать не пришлось), дает четкие требования, быстрая оплата, всегда на связи. А что еще нужно фрилансеру? Рекомендую!