Флеш-баннеры

Здравствуйте. На сайте turprofi.ru справа вверху висит банер "Бон Вояж". Нужно его переделать. Тексты и примерные слайды внутри архива, требования прописаны там же в doc. Нужен банер, возможно использование только тексты и цвета. Стилистику не навязываю на ваше ...