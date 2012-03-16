Доработка баннера

$50
БаннерыЗавершен10 заявок143 просмотра
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Уважаемые творческие граждане!

Требуется доработать баннер с не сложной анимацией.

Объем:

500х70 пикс. - до 30 кб.

Формат:

gif или flash

Уже есть подготовленные материалы, и даже создан баннер по подобию, которого и следует работать, необходимо внести коррективы.

ТЗ и исходники вышлю исполнителю!

12 лет назад
W_Elena
Елена 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранный исполнитель
sky_
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена в сжатые сроки и на высшем уровне, не смотря на то, что тз менялось в ходе работы. Хочется заметить, обладает хорошим чувством стиля. Буду сотрудничать и в дальнейшем. Советую!!
Елена прекрасно знает, что ей необходимо, полное взаимопонимание по всем вопросам. Оплата незамедлительна. Получил приятный бонус к оплате за оперативность и внесенные поправки. Рекомендую!
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