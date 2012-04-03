Очень качественный флеш-баннер

БаннерыЗавершен2 заявки288 просмотров
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Это непростой проект, требующий творческого подхода, детальное описание баннера в приложении. Обратите, пожалуйста, внимание на все пункты описания баннера перед тем как выставлять цену и сроки. Каждый из них имеет критическое значение. Добавляйте к заявке ссылку на ваше портфолио, если список работ за пределами веблансера.

12 лет назад
get2write
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$240
5 дней
Мы довольны баннером, у Виталия есть вкус, что очень важно для дизайнера, так же он вносил все требуемые измения. В итоге мы получили то, что хотели, не так быстро как предполагали, но главное для нас это результат. Мы благодарны за проделанную работу и желаем Виталию новых достижений и успеха в его деятельности!
Спасибо за интересный проект. Оплачивал (аванс, остаток) - молниеносно.
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