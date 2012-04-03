Очень качественный флеш-баннер

ТЗ в приложении. Примечание: по три баннера указанных размеров на каждые из трех сюжетов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Это непростой проект, требующий творческого подхода, детальное описание баннера в приложении. Обратите, пожалуйста, внимание на все пункты описания баннера перед тем как выставлять цену и сроки. Каждый из них имеет критическое значение. Добавляйте к заявке ссылку на ваше портфолио, если список работ за пределами веблансера.
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