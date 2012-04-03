Очень качественный флеш-баннер

Мы довольны баннером, у Виталия есть вкус, что очень важно для дизайнера, так же он вносил все требуемые измения. В итоге мы получили то, что хотели, не так быстро как предполагали, но главное для нас это результат. Мы благодарны за проделанную работу и желаем Виталию новых достижений и успеха в его деятельности!