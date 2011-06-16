На фотографию поместить объекты.

Необходимо на ландшафтное фото найти и поместить быстровозводимое здание определенного вида.

Ничего сложного нет, сам бы мог сделать, но нет совершенно времени.

Фотографий 2 штуки (назначая цену, имейте это ввиду).

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются.

Оплата будет произведена в ЯндексДеньгах или WMR (WebMoney). Другие валюты по согласованию.