Дизайн на тарелочки для туристав 12см

Необходимо создание рисованного персонажа. После утверждения персонажа также создание нескольких образов с данным персонажем для рекламных кампаний. Обязательно наличие портфолио по персонажам, высылайте ссылку на портфолио, а также ваш примерный бюджет и сроки на создание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайнеры только с Украины!!
Работа должна быть выполнена в векторе, и подходить для печати шелком-трафаретом.
Размер 12 см.Макети использовать не более 5-6 цветов.
цена за 1 макет 20-35 дол.
В таком стиле: фото можно посмотреть ниже
http://www.magnityk.com.ua/sovenirs-for-tourists.html?type=39
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $105
Создание изображения в соответствии с требованиями технического заданияЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется обрисовать лотки и прикрепить их на стену (соответственно нарисовать стену), как тут: http://www.lindex.ru/catalog/cablofil/calc/ Фото лотков см. в приложении. плачу 1500руб. СРОЧНО!Завершен13 лет назад
Для 5 сайтов надо сделать карты проезда по аналогии. Все карты должны быть сделаны в одном стиле (одна организация): Пример карты во вложении. ширина картинки 800px, высота 500-600px. пояснения по картинке-примеру: кварталы должны быть обозначены голубым со скругленными углами, ...Завершен13 лет назад
Делаем веб сайт, где будут продаваться ///, вернее место на сайте под эти замки. Хотим что бы сайт выглядел в виде мостика на котором висели замки От вас требуется нарисовать///, на котором можно уместить много замков, как ...Закрыт12 лет назад
Приглашаю к сотрудничеству художника/аниматора. 1. Нужно создать персонаж для использования на сайте и в рекламной компании. 2. Дальнейшая задача- создание анимаций/рекламных роликов/мультфильмов для публикации на youtube. Будет использоваться ранее созданый персонаж. Если договоримся, работа ...Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Уважаемые фрилансеры! Внимательно читаем задание: Для сайта и каталога ищем фотографии/картинки - 100% уникальные и которые нигде ранее не публиковались в интернете и печатных изданиях. Которые вы сделали сами и можете сделать (лето все-таки на дворе) Тематика: - ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно разработать персонажа для сайта - кузнечик. Предположительно в 5 позах! Он будет сидеть на логотипах на каждой станичке сайта. В заявке называйте цены за одного персонажа в одной позе - так и за ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо нарисовать шарж с фото.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо отрисовать схему (см. приложение)Завершен13 лет назад