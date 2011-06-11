Ищем художника-иллюстратора для графического оформления готовой on-line игры перед ее релизом в социальных сетях... Рисовать нужно все - интерфейс, уровни, персонажей, шмотки, оружие и соответствующие иконки (с последующими периодическими заказами для внедрения новых шмоток и поддержания ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрисовать схему (см. приложение)
- Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Есть готовый рисунок - необходимо обрисовать в векторе лого. http://img-fotki.yandex.ru/get/5708/pashkapk.5/0_56da7_937a79a5_orig Необходимо для последующего нанесения лого на футболкиЗавершен13 лет назад
Нужно отрисовать только буквы, задний фон и отражение не нужно.Закрыт13 лет назад
Есть два файла PSD в которых собраны несколько десятков картинок (суммарно в обоих). Слои не сведены. Требуется аккуратно вырезать каждую картинку в отдельный PNG файл с прозрачным фоном. Файлы приложены.Завершен13 лет назад
Начертить график в Word или в ExcelИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать мультяшных персонажей. Всего 6 типов персонажей, и каждый тип имеет 5 разновидностей (то есть допустим первый тип оса, все 5 картинок осы, но они чемто отличаются, допустим на первой куртка, а на второй куртка ...Завершен13 лет назад
- $10
Требуется нарисовать дверь как на приложенной фотографии. Так чтобы было похоже, что это фотография. Подробности в аське 462852один86. Срок - сегодня.Закрыт13 лет назад
Уважаемые художники и дизайнеры нужно нарисовать промо рисунок который отражал бы название сайта т.е. это может быть стол заваленный всем подряд или что ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо скопировать с сайта изображения. Часть из них обработать. Пример: http://www.homeplans.com/plan-detail/HOMEPW73227/comfortable-living-entertaining Изображения дома просто скачать с сайта. Изображения планировки дома - скачать, надписи на плане перевести на русский, дюймы перевести в метры. На выходе должны быть фото ...Иллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $400
Здравствуйте. Необходим неординарный иллюстратор и дизайнер сайтов в одном лице. Проект "иной". Это есть тематический форум (БДСМ)+ знакомства. Задачи для исполнителя: 1 Раскрасить на планшете то что предоставляет заказчик - до раскрашивать Знакомства+ дизайн внутренних - до раскрашивать ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт13 лет назад