Промо рисунок для сайта Stolzakaza.ru

Требуется нарисовать и заанимированного кастомизируемого персонажа для flash игры. Персонаж 1 – "кукла – мужчина". Набор движений (изометрия 2:1): стоит-дышит (2 направления – диагонали), ходьба по 2м направлениям (диагонали), присел в 2х направлениях (диагонали), в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые художники и дизайнеры нужно нарисовать промо рисунок который отражал бы название сайта
т.е. это может быть стол заваленный всем подряд или что то иное.
Суть проекта, чтобы было понятно что рисовать и в каком стиле "СтолЗаказа ру " сайт где продавцы размещают свои товары по всем направлениям т.е. торговая площадка от разных продавцов.
Пока проект разрабатывается хочется вывесить картинку с контактными данными для потенциальных клиентов-продавцов желающих разместить свои прайсы на нашей площадке.
Размер ну не менее 800х800 пикселей
Хотел бы посмотреть портфолио и узнать расценки (любители больших бюджетом могут пропустить этот проект, сам люблю платить хорошие деньги но это моя инициатива так что просьба тех кто готов работать за скромное вознаграждение)
Прошу дать ссылки на работы и ваши цены.
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