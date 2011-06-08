Отрисовать надпись в векторе.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки257 просмотров
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Нужно отрисовать только буквы, задний фон и отражение не нужно.

13 лет назад
Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день