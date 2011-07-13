Мультяшные персонажи

Необходимо нарисовать мультяшных персонажей.

Всего 6 типов персонажей, и каждый тип имеет 5 разновидностей (то есть допустим первый тип оса, все 5 картинок осы, но они чемто отличаются, допустим на первой куртка, а на второй куртка и рукава закатаны, и мимика лица немного другая, и т.п.), и того получается 30 картинок.

Стилистика - мультик Том и Джерри;

Сложность картинки - средняя;

Размер - примерно 450 на 450 пикселей (точная информация будет озвучена исполнителю);

Фон - прозрачный или какие то (не бросающиеся в глаза) мелкие детали;

Описание первого типа персонажа:

- Оса: злой персонаж, любит драться, буйный. Но он злой (в данный момент разозлён), а не плохой (не вызывает отрицательных эмоций). Видим образ в виде десантника. У неё мускулистые руки, ног нет (как бы зависает в воздухе), явно видимое жало.

В таком стиле описаны ещё 5 персонажей, и их описание получит только исполнитель.

Готовы выслушать ваши предложения по срокам и стоимости (сроки не горят).

P.S.: просьба не ставить плюсики, а писать предложения либо связываться (контактные данные у меня на страничке написаны)