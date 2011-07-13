Мультяшные персонажи

Иллюстрации и РисункиЗавершен23 заявки703 просмотра
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Необходимо нарисовать мультяшных персонажей.

Всего 6 типов персонажей, и каждый тип имеет 5 разновидностей (то есть допустим первый тип оса, все 5 картинок осы, но они чемто отличаются, допустим на первой куртка, а на второй куртка и рукава закатаны, и мимика лица немного другая, и т.п.), и того получается 30 картинок.

Стилистика - мультик Том и Джерри;

Сложность картинки - средняя;

Размер - примерно 450 на 450 пикселей (точная информация будет озвучена исполнителю);

Фон - прозрачный или какие то (не бросающиеся в глаза) мелкие детали;

Описание первого типа персонажа:

- Оса: злой персонаж, любит драться, буйный. Но он злой (в данный момент разозлён), а не плохой (не вызывает отрицательных эмоций). Видим образ в виде десантника. У неё мускулистые руки, ног нет (как бы зависает в воздухе), явно видимое жало.

В таком стиле описаны ещё 5 персонажей, и их описание получит только исполнитель.

Готовы выслушать ваши предложения по срокам и стоимости (сроки не горят).

P.S.: просьба не ставить плюсики, а писать предложения либо связываться (контактные данные у меня на страничке написаны)

13 лет назад
Elementum_Arts
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
RoboStudio
Кристина 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$420
16 дней
Девушка замечательно рисует,ей удается часто изобразить не только то, что было указано в задании, но и то, что вы себе представляли в мыслях.Есть изюминка у художника, рисует оригинально, живо.Работу всегда старается выполнять в срок, всегда подправит, изменит, переделает по желанию клиента. P.S.: еще у неё приятный голосок))
Приятный в общении и сотрудничестве заказчик.) Всегда понимающий и ответственный. Своевременная оплата по факту выполнения задания. Приятно работать с такими людьми)